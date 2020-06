AOC Meursault

Map

Category Communal/Village appellation since 31/07/1937 for villages and the latest update was 21/05/1970 for the Premier Crus.

Wines from this appellation can also claim the apellations (labels) of Côte de Beaune Villages, Bourgogne Côte d’Or & Bourgogne. The Meursault AOC has premier cru climats; the list shown below

Commune(s) of production Côte d’Or > Meursault

– for premier cru climats this appellation may be followed either by the words Premier Cru, or by the name of the climat of origin, or both

– for climats not classed as premier cru by the name of the climat alone.

The 19 climats classed as premier cru Blagny, Charmes, Clos des Perrières, Genevrières, La Jeunellotte, La Pièce sous le Bois, Le Porusot, Les Bouchères, Les Caillerets, Les Cras, Les Gouttes d’Or, Les Plures, Les Ravelles, Les Santenots Blancs, Les Santenots du Milieu, Perrières, Porusot (or Poruzot), Sous Blagny, Sous le Dos d’Ane

Villages ‘Lieux-Dits’ allowed on labels Au Moulin Judas, Au Moulin Landin, Au Murger de Monthélie, Au Village, Clos de la Barre, Clos des Mouches, En Gargouillot, En l’Ormeau, En la Barre, En Marcausse, La Barre Dessus, Le Bois de Blagny, Le Buisson Certaut, Le Cromin, Le Limozin, Le Meix sous le Château, Le Meix Tavaux, Le Pré de Manche, Le Tesson, Les Casse-Têtes, Les Chaumes, Les Chaumes de Narvaux, Les Chevalières, Les Clous Dessous, Les Clous Dessus, Les Corbins, Les Criots, Les Dressoles, Les Durots, Les Forges, Les Gorges de Narvaux, Les Grands Charrons, Les Gruyaches, Les Luchets, Les Magny, Les Malpoiriers, Les Meix Chavaux, Les Millerands, Les Narvaux Dessoux, Les Narvaux Dessus, Les Pellans, Les Pelles-Dessous, Les Pelles-Dessus, Les Perchots, Les Petits Charrons, Les Peutes Vignes, Les Rougeots, Les Santenots Dessous, Les Terres Blanches, Les Tillets, Les Vignes Blanches, Les Vireuils Dessous, Les Vireuils Dessus

Colours and grape varieties Red: pinot noir. Allowed ‘accessory’ varieties: (15% maximum) chardonnay, pinot blanc or pinot gris

No Rosé

White: chardonnay and/or pinot blanc, with an ‘accessory’ grape (10% maximum) of pinot gris

Area in production Assigned:

382.3 ha, of which 104.69 ha are classed Premier Cru.

(Less than 14 hectares planted to red with just under 3 ha in the 1er cru)

Maximum yield per hectare Red Villages – 50 hl/ha

White Villages – 57 hl/ha

Red Premier Cru – 48 hl/ha

White Premier Cru – 55hl/ha