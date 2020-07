AOC Montagny

Map

Category Communal/Village appellation since 11/09/1936

The Montagny AOC has 49 premier cru climats that are listed below.

Commune(s) of production Saône et Loire: Buxy, Jully lès Buxy, Montagny lès Buxy, Saint-Vallerin

Premier crus Champ Toizeau, Chazelle, Cornevent, Creux de Beaux Champs, L’Epaule, La Condemine du Vieux Château, La Grande Pièce, La Moullière, Le Clos Chaudron, Le Cloux, Le Clouzot, Le Vieux Château, Les Bassets, Les Beaux Champs, Les Bonneveaux, Les Bordes, Les Bouchots, Les Burnins, Les Chaniots, Les Chaumelottes, Les Coères, Les Combes, Les Coudrettes, Les Craboulettes, Les Garchères, Les Gouresses, Les Jardins, Les Las, Les Macles, Les Maroques, Les Paquiers, Les Perrières, Les Pidances, Les Platières, Les Resses, Les Treuffères, Les Vignes Derrière, Les Vignes des Prés, Les Vignes longues, Mont Laurent, Montcuchot, Montorge, Saint-Ytages, Sainte-Morille, Sous les Feilles, Vigne du soleil, Vignes Couland, Vignes Saint-Pierre, Vignes sur le Cloux

Villages ‘Lieux-Dits’ allowed on labels Cruzille, Davenay, La Corvée, La Groule, La Pallue, La Tillonne, Le Corbeau, Le Creux de la Feuille, Le Curtil, Le May, Le May Cottin, Le May Morin, Le Reculleron, Le Reuilly, Les Beaucons, Les Betaux, Les Brus, Les Chazelles, Les Cloux, Les Corbaisons, Les Crets, Les Dazés, Les Echeliers, Les Guignottes, Les Joncs, Les Marais, Les Pendars, Les Plantats, Les Préaux, Les Prés, Les Rougereaux, Les Thilles, Les Varignys, Les Variniers, Les Vignes Sous l’Eglise, Montagny, Prés Berceaux, Sous les Roches, St Vallerin, Vignes Dessous

Colours and grape varieties No Red

No Rosé

White: chardonnay

Area in production Assigned:

306 ha of of which 200 are premier cru.

Maximum yield per hectare White villages – 60 hl/ha

White premier cru – 58 hl/ha