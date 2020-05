AOC Côte de Nuits-Villages

Map Here

Category Communal/Village appellation since 20/08/1964

Replacing the earlier appellation (04/03/1937) of Vins fins de la Côte de Nuits. Blending different village wines from the communes below is possible…

Commune(s) of production 5 communes at the southern and northern extremities of the Côte de Nuits: i.e. around Nuits St.Georges plus Brochon and Fixin:

Côte d’Or: Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin, Prémeaux-Prissey.

Climats classed as premier cru None, but there are many climat names which are allowed to be appended on a label:

Au Chapeau, Au Clos Bardot, Au Clou, Au Leurey, Aux Boulardes, Aux Boutoillottes, Aux Brûlées, Aux Cases, Aux Cheminots, Aux Clous Virey, Aux Courottes, Aux Fauques, Aux Guillandes, Aux Herbues, Aux Langres, Aux Montagnes, Aux Petits Crais, Aux Prés, Aux Quartiers, Aux Vignois, Belle-Vue, Bois de Laranche, Champs de Vosger, Champs Pennebaut, Champs Perdrix, Clémenfert, Créole, Crétevent, En Beauregard, En Chantemerle, En Chenailla, En Clomée, En Combe Roy, En Coton, En Créchelin, En Fontenelle, En l’Olivier, En la Botte, En Tabeillion, En Vireville, Es Bonnemaines, Ez Polleuses, Fixey, La Berchère, La Cocarde, La Combe Assole, La Combe de la Damoda, La Croix Blanche, La Croix Violette, La Damoda, La Dominode, La Julbigne, La Mazière, La Montagne, La Mouille, La Place, La Platerre, La Prétière, La Sorgentière, La Toppe Citeau, La Vionne, Le Bas du Mont de Boncourt, Le Clos, Le Clos de Magny, Le Clos des Langres, Le Creux de Sobron, Le Creux Sobron, Le Fourneau, Le Meix au Maire, Le Meix Fringuet, Le Poirier Gaillard, Le Réchaux, Le Rozier, Le Vaucrain, Le Village, Les Basses Chenevières, Les Boudières, Les Carrés, Les Chaillots, Les Champs des Charmes, Les Champs Tions, Les Chazots, Les Chenevières, Les clos, Les Crais, Les Crais de Chêne, Les Echalais, Les Entre Deux Velles, Les Essards, Les Fondements, Les Fourches, Les Foussottes, Les Germets, Les Gibassier, Les Grandes Vignes, Les Herbues, Les Loges, Les Mogottes, Les Monts de Boncourt, Les Ormeaux, Les Perrières, Les Petits Crais, Les Plantes du Bois, Les Portes-Feuilles, Les Retraits, Les Ruisseaux, Les Tellières, Les Treuilles, Les Vignes aux Grands, Les Vignottes, Meix Trouhant, Pommier Rougeot, Préau, Queue de hareng, Saint Seine, Vignois

Colours and grape varieties Red: Pinot noir. Additional ‘accessory’ grapes (15% maximum) are chardonnay, pinot blanc & pinot gris

White: Chardonnay & pinot blanc

Potential area of production ~170 hectares

Maximum yield per hectare Red: 50 hl

White: 57 hl