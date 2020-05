AOC Chablis 1er Cru

Climats classed as premier cru

There are 40 ‘umbrella’ climats (below). Not all are currently used but potentially, since the most recent (29/10/2009) decree, 79 different labels are possible:

Beauroy, Berdiot, Beugnons, Butteaux, Chapelot, Chatains, Chaume De Talvat, Côte de Bréchain, Côte de Cuissy, Côte de Fontenay, Côte de Jouan, Côte de Léchet, Côte de Savant, Côte de Vaubarousse, Côte des Prés Girots, Forêts, Fourchaume, L’homme Mort, Les Beauregards, Epinottes, Les Fourneaux, Les Lys, Mélinots, Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Montmains, Morein, Pied d’Aloup, Roncières, Sécher, Troesmes, Vaillons, Vau de Vey, Vau Ligneau, Vaucoupin, Vaugiraut, Vaulorent, Vaupulent, Vaux Ragons, Vosgros