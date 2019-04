offer of the day – old tarts…

A deluge of cheap wine from my usual Swiss source – at least cheap compared to last week’s Perrot-Minot!

La Forge de Tart 1er Cru 2007 75cl 148.00* (Swiss Francs)

La Forge de Tart 1er Cru 2008 75cl 119.00

La Forge de Tart 1er Cru 2011 75cl 135.00

La Forge de Tart 1er Cru 2014 75cl 169.00

La Forge de Tart 1er Cru 2016 75cl 188.00

Clos de Tart Grand Cru (Library Release) 1996 75cl 498.00

Clos de Tart Grand Cru (Library Release) 2001 75cl 498.00

Clos de Tart Grand Cru (Library Release) 2007 150cl 699.00

*Prices are ‘delivered’ but subject to 8% Swiss purchase tax.

