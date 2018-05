offer of the day – Bouchard Père et Fils 2016…

It’s been a while since I had a BP&F offer – the 2012s – in fact I bought some magnums of the baby Jesus that year. Anyway, some 2016s for you:

VINS BLANCS

Meursault Genevrières 2016 75cl 74.00 (*Swiss Francs)

Meursault Les Perrières 2016 75cl 79.00

Corton-Charlemagne 2016 75cl 149.00

Chevalier-Montrachet 2016 75cl 269.00

Montrachet 2016 75cl 528.00

VINS ROUGES

Volnay Caillerets Ancienne cuvée Carnot 2016 75 cl 68.00

Beaune Grèves Vigne de l’Enfant Jésus 2016 75cl 88.00

Chambertin 2016 75cl 248.00

*As usual, these prices lack 8% Swiss purchase tax, but are otherwise delivered prices.

Share this: Twitter

Google

LinkedIn

Facebook

WhatsApp

Email



Like this: Like Loading...