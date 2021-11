offer of the day – Domaine Leflaive 2020…

As always, from the same supplier each year. Priced in Swiss Francs (chf)

Image (right) courtesy Domaine Leflaive:

DOMAINE LEFLAIVE 2020 – Puligny-Montrachet

In brackets are the prices for 2019, 2018, 2017, 2016 & 2015 – though most of the 2018 prices are missing (—), sorry …

THE ENTRY WINES

Bourgogne 75cl 69.00 (55.00, 49.00, 45.00, 42.00, 38.00)*

Puligny-Montrachet 75cl 119.00 (99.00, —, 89.00, 82.00, 69.00)

PREMIER CRUS

Puligny-Montrachet Les Clavoillons 75cl 185.00 (148.00, 139.00, 128.00, 118.00, 89.00)

Meursault Sous Le Dos d’Âne 75cl 185.00 (148.00, —, 128.00, 118.00, 99.00)

Puligny-Montrachet Les Folatières 75cl — (—, —, 198.00, 185.00, 145.00)

Puligny-Montrachet Les Combettes 75cl — (—, —, 198.00, 185.00, 185.00)

Puligny-Montrachet Les Pucelles 75cl 385.00 (299.00, —, 259.00, 245.00, 195.00)

GRANDS CRUS

Bienvenues Bâtard-Montrachet 75cl — (595.00, —, 498.00, 459.00, 325.00)

Bâtard-Montrachet 75cl 890.00 (648.00, —, 565.00, 498.00, 348.00)

Chevalier-Montrachet 75cl 1,190.00 (840.00, —, 695.00, 685.00, 445.00)

*As always the Swiss purchase tax (7.7%) is not included but otherwise, these are delivered prices.

Feel free to take a, collective, sharp intake of breath!

Like this: Like Loading...