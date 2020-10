offer of the day – henri boillot 2019

Domaine Henri Boillot 2019 – en primeur

As always, from my local Swiss merchant who makes this offer about the same time each year.

I leave you with the 2018, then the 2017, pricing in brackets. Well, you didn’t expect it to go down did you?

Bourgogne Chardonnay 2019 75cl 29.00* (26.00, 23.00) Swiss Francs

Meursault 2019 75cl 58.00 (55.00, 49.00)

Meursault Les Charmes 2019 75cl not offered (95.00, 89.00)

Meursault Les Gouttes d’Or 2019 75cl 95.00 (new)

Meursault Richemont d’Or 2019 75cl 105.00 (new)

Meursault Les Genevrières 2019 75cl 125.00 (115.00, 108.00)

Meursault Les Perrières 2019 75cl not offered (125.00, 115.00)

Puligny-Montrachet 2019 75cl 58.00 (55.00, 52.00)

Puligny-Montrachet Folatières 2019 75cl 125.00 (not offered)

Puligny-Montrachet Les Combettes 2019 75cl 125.00 (115.00, 108.00)

Puligny-Montrachet Les Pucelles 2019 75cl 128.00 (115.00, 108.00)

Puligny-Montrachet Les Perrières 2019 75cl 115.00 (115.00, 108.00)

Puligny-Montrachet Clos de la Mouchère 2019 75cl 128.00 (115.00, 108.00)

Corton Charlemagne 2019 75cl 188.00 (175.00, 168.00)

Montrachet 2019 75cl 895.00 (845.00, 795.00)

Criots-Bâtard Montrachet 2019 75cl not offered (319.00, 296.00)

Bâtard Montrachet 2019 75cl not offered (469.00, 455.00)

Chevalier-Montrachet 2019 75cl not offered (698.00, 688.00)

Volnay 2019 75cl not offered (49.00, 49.00)

Volnay Les Chevrets 2019 75cl 89.00 (89.00, 89.00)

Volnay Les Caillerets 2019 75cl 99.00 (99.00, 99.00)

Pommard Clos Blanc 2019 75cl 89.00 (new)

Pommard Les Rugiens 2019 75cl not offered (99.00, 99.00)

Clos de Vougeot 2019 75cl 179.00 (169.00, 158.00)

Latricières-Chambertin 2019 75cl not offered (219.00, not offered)

Echézeaux 2019 75cl 229.00 (229.00, not offered)

Bonnes-Mares 2019 75cl 330.00 (319.00, 298.00)

Chambertin 2019 75cl not offered (319.00, 298.00)

*The price you see is ‘delivered’ but ex 7.7% Swiss purchase tax.

