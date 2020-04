offer of the day – 2017 de montille…

The inbox is quite active with new offers – gotta do something while self-isolating, eh?

I like the fact that there’s a pause before the ‘new’ de Montille vintage is released, it was the same timing last year. The price in brackets is the same wine in 2016, where offered…

VINS ROUGES

Monthelie Vin Nature 2017 75cl 35.55 (Swiss Francs)

Beaune 1er Les Sizies 2017 75cl 50.40 (53.55)

Beaune 1er Les Grèves 2017 75cl 72.00 (71.55)

Nuits St.Georges 1er Aux Thorey 2017 75cl 79.20

Volnay 1er En Champans 2017 75cl 108.00 (107.10)

Volnay 1er Taillepieds 2017 75cl 112.50 (112.50)

Corton Clos du Roi 2017 75cl 139.50 (139.50)

Vosne-Romanée 1er Malconsorts 2017 75cl 300.00

Vosne-Romanée 1er Malconsorts Cuvée Christiane 2017 75cl 460.00

VINS BLANCS

Montagny Les Coères 2017 75cl 32.40

St.Romain 2017 75cl 32.85 (32.85)

St.Aubin 1er En Remilly 2017 75cl 43.65

Chassagne-Montrachet 2017 75cl 55.80

Puligny-Montrachet 2017 75cl 62.10

Puligny-Montrachet 1er Folatières 2017 75cl 109.80

Puligny-Montrachet 1er Caillerets 2017 75cl 130.50

Corton-Charlemagne 2017 75cl 135.00 (134.10)

Chevalier-Montrachet 2017 75cl 378.00

Note that these prices include Swiss purchase tax.

