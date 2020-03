offer of the day – 2018 l’Arlot

In my inbox – I offer the comparison with the previous prices (in brackets) of the 2017s, 2016s, and 2015…

Domaine de l’Arlot

Nuits-Saint-Georges Mont des Oiseaux 1er Cru 2018 75cl 69.50 (59.00, — 59.00)* Swiss Francs

Nuits-Saint-Georges 1er Cru ‘Hors Ligne’ 2018 75cl — (79.00, —, —)

Nuits-Saint-Georges Clos de l’Arlot 1er Cru 2018 75cl 88.00 (85.00 85.00, 79.00)

Nuits-Saint-Georges Clos Forêts St-Georges 1er Cru 2018 75cl 88.00 (85.00 85.00, 79.00)

Nuits-Saint-Georges Clos Forêts St-Georges 1er Cru 2018 150cl 181.00, (175.00, 175.00, —)

Vosne-Romanée Les Suchots 1er Cru 2018 75cl 129.00 (119.00, 119.00, 109.00)

Vosne-Romanée Les Suchots 1er Cru 2018 150cl 263.00 (—)

Romanée Saint Vivant Grand Cru 2018 75cl — (—, 486.00, 445.00)

* Note that 8% sales tax is also due, but the delivery cost is included…

